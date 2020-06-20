LGS'nin birinci oturumu başladı Atatürk Ortaokulu Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyularak sınav salonlarına alınması Öğrencilerin dezenfektan sıkması KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Atatürk Ortaokulu

Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyularak sınav salonlarına alınması

Öğrencilerin dezenfektan sıkması KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Kırıkkale'de sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Kaynak: AA