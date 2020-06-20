LGS'nin birinci oturumu başladı
Atatürk Ortaokulu Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyularak sınav salonlarına alınması Öğrencilerin dezenfektan sıkması KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
20.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:26
Atatürk Ortaokulu
Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyularak sınav salonlarına alınması
Öğrencilerin dezenfektan sıkması KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Kırıkkale'de sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.
Kaynak: AA