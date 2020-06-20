LGS'nin birinci oturumu başladı
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LGS'nin birinci oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

20.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:09

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Bakanlık tarafından yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği merkezi sınav için öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi.

Bu yıl öğrenciler, sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Sınav salonlarına ögˆrenci ve görevliler için tıbbi maske konulurken, bina ve salonların giris¸lerine el antiseptigˆi yerleştirildi. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri de oturacakları sıralara konuldu.

Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı. Öğrencilerin sağlığı için velilerin, okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alındı.

Yerlerine oturduktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkarabilecek

Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girdi. Yerlerine oturmaları ve diğer öğrencilerle aralarında sosyal mesafe sağlanmasının ardından isteyen öğrenciler maskesini çıkarabilecek. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı.

Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erecek.

Sınav görevlileri tarafından öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler alınacak.

Birinci oturum sonunda ve sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkamayacak. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde önlemler alınarak sınav salonu ve binadan ayrılacak. Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.

İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak

İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verilecek.

İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlanacak. LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları da kısıtlandı.

Soru kitapçıkları, 22 Haziran'dan itibaren verilecek

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek.

LGS'nin birinci oturumu başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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