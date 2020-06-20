LGS'nin birinci oturumu başladı
Okul çevresinden görüntü Öğrencilerin okul bahçesinden girişi Öğrencilere maske dağıtımı ve dezenfekte edilmesi Velilerle röportaj KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.
20.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:27
Okul çevresinden görüntü
Öğrencilerin okul bahçesinden girişi
Öğrencilere maske dağıtımı ve dezenfekte edilmesi
Velilerle röportaj KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Kayseri'de sınava girecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında içeri alındı.
Kaynak: AA