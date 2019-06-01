LGS'nin birinci oturumu başladı
- Sınava giren öğrencilerin görüntüsü Okul bahçesinde bekleyen aileler SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
- Sınava giren öğrencilerin görüntüsü
Okul bahçesinde bekleyen aileler SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Sivas'ta da öğrenciler LGS heyecanını yaşadı. Aileler okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.
Kaynak: AA
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