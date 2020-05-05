LGS ne zaman? LGS tarihi değişti mi? 2020 LGS nasıl yapılacak?
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LGS ne zaman? LGS tarihi değişti mi? 2020 LGS nasıl yapılacak?

LGS ne zaman? LGS tarihi değişti mi? 2020 LGS nasıl yapılacak?
05.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ertelendi. 8. sınıf öğrencilerinin herhangi bir liseye yerleşebilmek için katıldığı LGS Haziran ayının sonuna alındı. Peki, LGS sınavı nasıl yapılacak?

YKS ve LGS sınav tarihlerinin değerlendirildiği toplantı sonrası belirlenen tarihler açıklandı. Yaklaşık 2 milyon 8. sınıf öğrencisinin dikkat kesildiği LGS, ileri bir tarihe alındı. MEB LGS sınavının nasıl yapılacağını da duyurdu. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı LGS'ye yönelik bir video yayımladı. İşte, LGS sınavı ayrıntıları...

2020 LGS NE ZAMAN?

Kabine toplantısı sonrası alınan kararla, 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS, 20 Haziran tarihine alındı. Böylelikle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce müfredatını bildirdiği Liselere Geçiş Sınavı Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek.

LGS NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs sürecinde gerçekleşecek olan LGS'nin nasıl uygulanacağını da hem yazılı hem de görsel şekilde öğrencilere açıkladı. Buna göre:

- Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında; öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşılabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir.

- Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

- Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır.

- Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır.

- Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır.

- Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır.

- Geçerli kimlik belgenizi en geç sınavdan 1 gün önce veliniz ile birlikte kontrol ederek hazır bulundurunuz.

- Geçerlik kimlik belgesinde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulundurması gerekenler gerekli değişikliği süreçten dolayı yapamamaları göz önüne alınarak fotoğraflı geçerli kimlik belgesi şartı aranmayacaktır.

- Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veliniz ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınav günü en geç saat 09:00'da kendi okulunuzda hazır bulunmanız gerekmektedir.

- Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacaktır.

- Tüm okullarımızda Rehber öğretmenlerimiz korona virüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır.

- Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecektir.

- İkinci oturum için öğrenciler binalara sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır.

- Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecektir. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir.

- Sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler velilerine teslim edilecektir.

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