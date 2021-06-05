LGS kitapçığı verilecek mi 2021? LGS hakkında bilgi 2021!

İki oturum halinde gerçekleşecek Liselere Geçiş Sınav (LGS) 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Peki, LGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2021? LGS ne zaman? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İki oturum halinde gerçekleşecek Liselere Geçiş Sınav (LGS) 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Peki, LGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2021? LGS ne zaman? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS NE ZAMAN?

LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. LGS birinci oturum 75 dakika, LGS ikinci oturum 80 dakika sürecek. Peki, LGS girişi belgesi nasıl alınır 2021? LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yarın gerçekleşecek LGS için yayınlanan bildiride, Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. ifadelerine yer verildi. LGS sonuçları ise, 30 Haziran'da açıklanacak.