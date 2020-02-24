LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.
MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 5'inci örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.