LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
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LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

24.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:08
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 5'inci örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Kaynak: AA
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