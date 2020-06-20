LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi
Ordu'da öğrencilerin sınav bitimi okuldan çıkması Öğrencilerin aileleriyle buluşması LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdiORDU - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.
20.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:59
Ordu'da öğrencilerin sınav bitimi okuldan çıkması
Öğrencilerin aileleriyle buluşması LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi
ORDU - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.
Ordu
Ordu'da da öğrenciler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.
Aileleriyle birlikte okul önüne gelen öğrencilerin maske kullanımına özen gösterdiği görüldü.
Veliler çocuklarına sarılarak, onlara başarılar diledi. Yağış nedeniyle ailelerin bir bölümü araçlarda, bazıları ise şemsiye eşliğinde çocuklarını beklemeye başladı.
Kaynak: AA