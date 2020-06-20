LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.
20.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:06
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Zübeyde Hanım Ortaokulunda sınava giren öğrenciler Mina Güler, Sude Zurnacı ve Gamze Tan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA