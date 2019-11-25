LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı
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LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.

25.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:04
LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.

Soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde örnek sorulara yer verildi.

Kaynak: AA
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