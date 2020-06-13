LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı
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LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı
13.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:32

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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