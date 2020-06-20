LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı (2)
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LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı (2)

Öğrencilerin sınava gelmesi Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmesi ve maske takması Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın açıklamaları SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

20.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:07

Öğrencilerin sınava gelmesi

Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmesi ve maske takması

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın açıklamaları SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Sabah erken saatlerde velileri ile birlikte sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okul girişlerinde ellerini dezenfekte ettikten sonra görevliler tarafından verilen maskeleri taktı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler daha sonra okula girerek sınava girecekleri sınıflara yerleştirilmeye başlandı.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'da Behrampaşa Ortaokulu'na gelerek sınav hazırlıklarını kontrol etti.

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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