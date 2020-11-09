LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021'de yapılacak
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LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021'de yapılacak

09.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:36
LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021'de yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.

Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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