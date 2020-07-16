LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. (İHA) Kaynak: İHA