LGS kapsamında yapılan merkezi sınav başladı
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LGS kapsamında yapılan merkezi sınav başladı

LGS kapsamında yapılan merkezi sınav başladı -Öğrenciler okula sosyal mesafe kuralına uygun alındı, öğretmenler tulum giydi -Ayağı alçıda olan bir öğrenciye görevli öğretmen refakat etti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8.

20.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:49

LGS kapsamında yapılan merkezi sınav başladı

-Öğrenciler okula sosyal mesafe kuralına uygun alındı, öğretmenler tulum giydi

-Ayağı alçıda olan bir öğrenciye görevli öğretmen refakat etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu saat 09. 30'da başladı. Öğrenciler okula sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alınırken öğretmenler tulum giydi, öğrencilere dezenfektan sıkıldı.

Liselere geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. İki bölüm halinde gerçekleşecek sınavın ikinci oturumu 11. 30'da başlayacak. Birinci bölüm 50 soruluk sözel alandan oluşurken sınav süresi 75 dakika olacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek. Sınavın saatinde herhangi bir olumsuzluk ve yoğunluk yaşamaması amacıyla saat 09. 00'da 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Kısıtlama 15. 00 itibariyle sona erecek.

Korona virüs önlemleri altında yapılacak sınavda öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun olarak sınıflara alındı. Okulun girişinde öğrencileri karşılayan öğretmenler, tulum giydi, öğrenciler dezenfektan kullandıktan sonra sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Ayağında alçı olan bir öğrenci ise okul bahçesinde bir öğretmenin yardımıyla sınava gireceği sınıfa götürüldü.

Tedbirler kapsamında okul ve salon sayısı geçen yıla göre artırılmıştı, Ayrıca tedbirler kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için güvenli alanlar oluşturulmuş ve okullar dezenfekte edilerek hijyeni sağlanmıştı. Sınav salonuna tıbbi maske ile alınan öğrenciler, yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.

LGS kapsamında yapılan merkezi sınav başladı

Kaynak: İHA

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