LGS kapsamında yapılacak sınava ilişkin ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

LGS kapsamında yapılacak sınava ilişkin ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

06.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:40
LGS kapsamında yapılacak sınava ilişkin ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ocak ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ocak ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor. Bu dönem ilk örnek soru paketi, 2 Aralık 2020 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Böylelikle şu ana kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere toplam 880 örnek soru paylaşıldı. Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

ÖRNEK SORULAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE KULLANIMA AÇILDI

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek. Adaylar örnek sorulara http://www.meb.gov.tr/lgs-kapsaminda-yapilacak-merkez-sinava-iliskin-ocak-ayi-ornek-soru-kitapcigi-yayimlandi/haber/22289/tr bağlantısı üzerinden ulaşabilir.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Kylie Jenner Acun Ilıcalı
Spor Samet Aybaba Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay İsmail Kartal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Ordu Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: LGS kapsamında yapılacak sınava ilişkin ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 10:40:43. #1.14#
title