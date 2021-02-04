LGS kapsamında merkezi sınava katılacak adaylar için şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
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LGS kapsamında merkezi sınava katılacak adaylar için şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

04.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:29
LGS kapsamında merkezi sınava katılacak adaylar için şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için şubat ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için şubat ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediliyor.

Bu yılki sınav için ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021'de 8. sınıf öğrencileriyle paylaşıldı.

Şubat ayı örnek sorularında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Şubat ayı örnek soruları ile bugüne kadar 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 970'e ulaştı.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan örnek soruların yer aldığı linki alıntılayarak, "LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için 3. örnek soru paketini yayımladık. Şubat ayı örnek soruları linkte sizleri bekliyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.???????" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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