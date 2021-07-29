LGS ikinci tercihler ne zaman? LGS 2.tercihler ne zaman 2021? LGS ek yerleştirme ne zaman? LGS nakil nasıl yapılır?
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LGS ikinci tercihler ne zaman? LGS 2.tercihler ne zaman 2021? LGS ek yerleştirme ne zaman? LGS nakil nasıl yapılır?

LGS ikinci tercihler ne zaman? LGS 2.tercihler ne zaman 2021? LGS ek yerleştirme ne zaman? LGS nakil nasıl yapılır?
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LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci LGS ikinci tercihlerin ne zaman yapılacağı ve nakil işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, LGS 2.tercihler ne zaman 2021? LGS ikinci tercihler ne zaman? LGS nakil nasıl yapılır?

Birçok öğrencinin kariyer planlamasında önemli yer taşıyan ve hayatlarını önemli ölçüde etkileyecek olan Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği liselere yerleşemeyen öğenci ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında LGS ikinci tercilerin yapılacağı zaman ve nakil işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği oldu. Öğrenci ve öğrenci yakınları tarafından en çok aratılan "LGS ikinci tercihler ne zaman? LGS 2.tercihler ne zaman 2021? LGS nakil nasıl yapılır?" gibi soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

MEB'in resmi sayfasından açıklanan tercih zamanları şu şekildedir;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

MEB'in resmi sayfasında belirtilen "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" yer alan tarihlerde 2 dönem de gerçekleştirilecektir. Öğrenciler her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.

Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

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LGS ikinci tercihler ne zaman? LGS 2.tercihler ne zaman 2021? LGS ek yerleştirme ne zaman? LGS nakil nasıl yapılır? - Haberler
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