LGS ikinci oturumu başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ikinci oturum başladı.
20.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:17
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ikinci oturum başladı.
İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum saat 12.50'de tamamlanacak.
(İrfan Çalışkan - Ömer Çetin - Bayram Türüdü/İHA)
Kaynak: İHA