LGS ikinci oturum başladı
LGS ikinci oturum başladı Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda ikinci oturum başladı.
20.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:32
LGS ikinci oturum başladı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda ikinci oturum başladı.
İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum saat 12.50'de tamamlanacak.
Kaynak: İHA