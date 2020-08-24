LGS İkinci Nakil Sonuçları Açıklandı LGS İkinci Nakil Sonuçları Açıklandı2020 LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinin 2. nakil sonuçları açıklandı.

LGS İkinci Nakil Sonuçları Açıklandı

2020 LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinin 2. nakil sonuçları açıklandı.

İkinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için başvurular da bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar alınacak ve ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanmış olacak.

Yerleştirme sonuçlarına göre ikinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 446 bin 632'ye yükseldi. Böylece geçen yıla göre yüzde 50'lik bir artış sağlanmış oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA