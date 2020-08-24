LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının internet adresinden açıklandığını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının internet adresinden açıklandığını duyurdu.

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, bakanlığın 'http://meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Buna göre adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.

ANKARA, -

Kaynak: DHA