LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının internet adresinden açıklandığını duyurdu.
24.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:47
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının internet adresinden açıklandığını duyurdu.
LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, bakanlığın 'http://meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Buna göre adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.
ANKARA, -
Kaynak: DHA