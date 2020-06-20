LGS heyecanı sosyal mesafeyi yendi LGS heyecanı sosyal mesafeyi yendi -LGS sınavının başlaması ile Balıkesir'de sokaklar boşaldı Balıkesir'de 243 okulda yapılan LGS sınavı için öğrenciler de aileleri de heyecanlı dakikalar yaşandı.

LGS heyecanı sosyal mesafeyi yendi

-LGS sınavının başlaması ile Balıkesir'de sokaklar boşaldı

BALIKESİR - Balıkesir'de 243 okulda yapılan LGS sınavı için öğrenciler de aileleri de heyecanlı dakikalar yaşandı. Sınava hazırlanan çocuklar sınıflara uğurlanırken, aileler ise heyecanlarına yenik düşerek zaman zaman sosyal mesafeyi unuttular.

Balıkesir'de LGS heyecanı yaşandı. Sabah erken saatlerinde okul önlerine gelen öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında önlem alınan sınav salonlarına girdiler. Altı Eylül Ortaokulu önünde çocuklarını içeri uğurlayan veliler ise heyecanın etkisi ile sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekip araçlarının düzenli uyarısı ile aralarındaki mesafeyi koruyan veliler, çocukları için dua etti. Öğrenci velisi Emrah Ayyıldız, "Sınav ortamı biraz sıkıntılıydı açıkça söylemek gerekirse, umarım önümüzdeki hafta aynı sıkıntı yaşanmaz. Benim çocuğum da sınavda şuanda. Sabah veliler ve çocuklar tek bir anda buraya geldi ve sınav salonuna girdi. Çocuklar yarım saat aralıklarla ayrı salonlarda sınava alınabilirdi. Neticede çocuklar birbirini görmeyeceği için soru aktarması da olmazdı. Umarım haftaya üniversite sınavında bu sıkıntı olmaz" dedi.

Sınavın başlaması ile birlikte de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile Balıkesir'de cadde ve sokaklar boşaldı Polis ekipleri kavşaklarda önlem alırken, ailelerin ise okul önlerinde beklediği görüldü.

Kaynak: İHA