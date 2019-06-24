LGS'den tam puan alan öğrencinin hedefi, yazılım mühendisi olmak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Taha Erdoğan Keleş, ilçede sevinç yarattı.

Öğretmen baba ile üniversite mezunu bir annenin çocuğu olana Taha Erdoğan Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sınav sisteminde bilginin tek başına yeterli oladığını söyledi.

Sınava hazırlanırken günlük yaşantısında hiçbir kısıtlamaya gitmediğini ifade eden Keleş, "Başarımda Okul Müdürüm Metin Yapar, aile ve öğretmenlerimin büyük emeği var. Sınava hazırlananlar hayatlarına normal devam etsinler, planlı ve programlı çalışsınlar. Yalnız çalışırken kafalarını patlamasınlar. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum." dedi.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise Taha Keleş ile ailesi ve okul öğretmenlerini tebrik etti.

Kaynak: AA