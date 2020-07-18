LGS'den tam puan alan Konyalı öğrenci, fizik profesörü olmak istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

LGS'den tam puan alan Konyalı öğrenci, fizik profesörü olmak istiyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan Meram Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Semih Karalı, hedefinin fizik profesörlüğü olduğunu bildirdi.

LGS'den tam puan alan Konyalı öğrenci, fizik profesörü olmak istiyor
18.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:06

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan Meram Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Semih Karalı, hedefinin fizik profesörlüğü olduğunu bildirdi.

Sınavdaki başarısını yoğun tempoyla değil, sürekli ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Karalı, Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyor.

Karalı, AA muhabirine, annesiyle hazırladığı program dahilinde sınava hazırlandığını, günde 250 sorunun altına düşemeyecek şekilde test çözdüğü belirterek, "LGS'de hiç yanlış yapmadım. Soruların hepsini doğru cevapladım. Sınava, çok fazla değil sürekli ve planlı çalışarak hazırlandım. Ne zaman hangi derse çalışacağımın saatleri belliydi." dedi.

Karalı, bu süreçte ailesi ve öğretmenlerinin de desteğiyle sınavda başarılı olduğunu anlattı.

"Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum"

Sınavın kendisi açısından zor geçmediğini aktaran Karalı, "Benim gibi LGS'ye girecek olan arkadaşlarımın, normal tempoda ve sürekli çalışmalarının yeterli olacağını düşünüyorum. Stres yapmasınlar. Sınava hazırlandığım süreçte oyun oynadım, kitap okudum. Sosyal aktivitelerden geri kalmadım. Tercih olarak Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum. İlerde de fizik profesörü olmak istiyorum." diye konuştu.

Oğlunun başarısının haklı gururunu yaşayan anne Serap Karalı da sınava hazırlık sürecinde ilk yaptıkları şeyin, oğluyla güzel bir ders programı hazırlamak olduğunu belirtti.

Evladının hazırlanan ders programına tam anlamıyla uyduğunu vurgulayan Karalı, şunları kaydetti:

"Ne zaman kalkacağı, ne zaman yatacağı, kaçta hangi derse çalışacağı, ne zaman yemek yiyeceği ve ne zaman oyun oynayacağı da bu ders programının içerisindeydi. Oğlum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden sonra okula ara verilince ders çalışmasında daha düzenli bir seyir yakaladı. Bu süreçte ders çalışmaya ve deneme testleri çözmeye daha çok zaman ayırmaya başladı. Sınav sürecinde çok yoğun çalışmadı ancak programını da hiç aksatmadı. Ailelere tavsiyem çocuklarını çok fazla sıkmasınlar. Çocuklarını düzenli çalışmaya yönlendirsinler. Bir program dahlinde çalışmak çocuklar için çok önemli."

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de sınav öncesinde Milli Eğitim Bakanlığının çok yoğun çalıştığını belirtti.

Türkiye'deki 1 milyon 671 bin 8. sınıf öğrencisinden, 1 milyon 472 bininin sınava girdiğini anlatan Büyük, "Uzaktan eğitim, EBA'dan eğitim, televizyondan eğitim ve canlı sınıf uygulamaları ile öğrencilerin okulla bağlantısını kesmemek ve eğitimi devam ettirme gayreti içerisinde olduk. Bugün de bunun sonuçlarını almış bulunuyoruz. Tüm öğrencilerin ve ailelerin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Ülkemizde 42 ilimizden tam puan alan öğrenci sayısı 181. Bu öğrencilerden 7'si Konya'dan. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarelerini tebrik ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım Spor
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti Politika
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı Güncel
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
İstanbul'da gazeteciye evinin önünde silahlı saldırı! Güvenlik kamerası anbean kaydetti
İstanbul'da gazeteciye evinin önünde silahlı saldırı! Güvenlik kamerası anbean kaydetti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Huysuz Virjin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Şansalan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Ayasofya Azerbaycan Türk Lirası Huysuz Virjin
Şu an buradasınız: LGS'den tam puan alan Konyalı öğrenci, fizik profesörü olmak istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 11:15:42. #1.15#
title