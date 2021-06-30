LGS'DEN 500 PUAN ALAN KABLAN BAŞARININ SIRRINI ANLATTI
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LGS'DEN 500 PUAN ALAN KABLAN BAŞARININ SIRRINI ANLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, LGS sınavından 500 tam puan alan Muhammet Fatih Kablan (14) başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

ADIYAMAN'da, LGS sınavından 500 tam puan alan Muhammet Fatih Kablan (14) başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

3 kardeşin en büyüğü olan ve LGS sınavından 500 tam puan alan Muhammet Fatih Kablan, pandemi nedeniyle okula gitmediği dönemde test çözerek başarıya ulaştığını söyledi.

Başarısının ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle olduğunu belirten Muhammet Fatih Kablan, Derslerime düzenli çalıştım. Yaz tatilinin başından beri son zamanlara doğru sadece deneme çözdüm. Son yılda başladım sadece yaz tatilinin başında başladım. Okula gitmediğimiz için evde soru çözdüm. Zamanın vardı sürekli soru çözdüm. Başarımda ailem, öğretmenlerim ailem sürekli yanımdaydı destek oluyordu öğretmenlerim ise ders anlatıyordu rehberlik yaptılar. Hedefimi henüz belirlemedim dedi.

Başarılı öğrencinin babası Mustafa Bahadır Kablan, oğlunun düzenli çalışmayla 500 tam puan alarak ailelerini gururlandırdığını ifade etti.

Kablan'ın eğitim gördüğü Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu Müdürü Yusuf Yıldız ise öğrencilerinin çok kitap okumasının başarılarında önemli payı olduğunu kaydetti.

LGS'DEN 500 PUAN ALAN KABLAN BAŞARININ SIRRINI ANLATTI
LGS'DEN 500 PUAN ALAN KABLAN BAŞARININ SIRRINI ANLATTI
LGS'DEN 500 PUAN ALAN KABLAN BAŞARININ SIRRINI ANLATTI
LGS'DEN 500 PUAN ALAN KABLAN BAŞARININ SIRRINI ANLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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