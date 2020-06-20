LGS değerlendirmesi: Sınavın belirleyicisi Matematik dersi olacak
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LGS değerlendirmesi: Sınavın belirleyicisi Matematik dersi olacak

Bu yıl pandemi nedeniyle her öğrencinin kendi okulunda girdiği LGS, olağanüstü tedbirlerle 20 Haziran'da gerçekleşti.

LGS değerlendirmesi: Sınavın belirleyicisi Matematik dersi olacak
20.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:04
Bu yıl pandemi nedeniyle her öğrencinin kendi okulunda girdiği LGS, olağanüstü tedbirlerle 20 Haziran'da gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, LGS'yi değerlendirerek, her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla paralel bir LGS ile karşılaşıldığını belirtti. Aslan, 2020 LGS'nin belirleyicisinin Matematik dersi olacağını söyledi. Sınavın, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak sorunsuz gerçekleştiğini dile getiren Aslan, uzun süredir birbirini görmeyen öğrencilerin kendi okullarında sınava girmelerinin onları rahatlattığını ve sınav öncesi arkadaşlarını görmelerinin motivasyonlarını artırdığını vurguladı.

TERCİH DÖNEMİNDE REHBER ÖĞRETMENLERDEN DESTEK ALINMALI

Bu yıl geçen yıla göre 600 bin daha fazla öğrencinin girdiği LGS, tercih döneminde daha dikkatli seçimler yapmayı gerektiriyor. Dr. Özge Aslan, sınav öncesi öğrencilerin ve velilerin elinden geleni yaptığını, 16 Temmuz'da açıklanacak sonuçlar sonrası tercih döneminin dikkatli yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aslan sözlerine şöyle devam etti: "Sonuçlar açıklandıktan sonra yüzdelik dilim ve sıralama dikkate alınarak tercih sürecinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık 600 bin daha fazla öğrenci sınava girdiği için tercih döneminde bu yıl açıklanacak yüzdelik dilim ve sıralamayı dikkatli yorumlamak için ailelerin süreci, okullarında rehber öğretmenlerinden destek alarak yürütmesinin önemli olduğunu düşünüyorum."

Dr. Özge Aslan, sınavla ilgili şu akademik değerlendirmelerde bulundu:

"Soruların tamamına yakınında, öğrencilerin soruları somutlaştırarak daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bundan önceki LGS sınavlarında olduğu gibi matematik okur-yazarlığı yine ön plana çıkmaktadır.  Taksonomik olarak çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soruların yoğun olduğu görülmekle beraber kavrama düzeyinden de sorular bulunmaktadır. Soruların çoğunda işlem adımlarının fazla olduğu ve bundan dolayı bazı öğrencilerin zaman kontrolü noktasında sıkıntı yaşadığı gözlemlenmiştir. Sınavın yarısının zor geri kalanının ise orta ve kolay güçlükte olduğunu söylemek mümkündür."

TÜRKÇE'DE AKIL YÜRÜTME VE DİKKAT BECERİSİ ÖN PLANDA

Dr. Özge Aslan şunları söyledi;

"Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerle kurgulanmış sorular, öğrencilerin hem dikkat becerilerini hem de üst düzey düşünme becerilerini ölçmüştür. Grafik ve tablo şeklindeki görsel yorumlama soruları da öğrencilerin analiz ve sentez yeteneklerini ölçen ayırt edici sorular olmuştur. Dil bilgisi soruları, kazanımları kavramış olmayı gerektiren, konuya hakim öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği cevabı net olan sorulardır. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme becerilerine dayandırılmış metinler, sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de zamanı doğru kullanma becerisini gerekli kılmıştır."

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI

Geçtiğimiz yıllara göre soruların daha uzun paragraflardan oluşması, öğrencilerin sorularda daha fazla zorlanmasına sebep olabilir. Ancak sorular açık ve nettir, cevaba kolay ulaşılabilir formatta sorular sorulmuştur. Tartışmaya açık bir soru bulunmamaktadır.

LGS DE DAHA ÖNCE HİÇ SORULMAMIŞ OLAN TANZİMAT FERMANI KONUSUNDAN SORU GELMİŞTİR.

Sorular, MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşımaktadır. Ancak örnek sorularda yer alan beceri temelli harita yorumlama tarzında soru sınavda yer almamıştır.  Bilgi, kavrama sorularının çoğunlukta olduğu ve ayrıca öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri üst düzey beceriyi ölçen uygulama düzeyinde soruların da mevcut olduğu söylenebilir.

İNGİLİZCE SORULARI, KONULARA GÖRE DENGELİ OLARAK DAĞITILMIŞ, SARMAL YAPIDA HAZIRLANMIŞTIR

Analiz ve yoruma dayalı sorulara bu yıl daha az yer verilirken, sınav soruları ağırlıklı olarak bilgi ve kavrama düzeyinde hazırlanmıştır. Bu yılki LGS İngilizce sınavı, öğrencilerin soruların cevaplarını içeriği dikkatle okuyarak, kolayca tespit edebilecekleri, ezbere dayalı olmayan, geçmiş yıllardaki bilgileri ile yapabilecekleri, sarmal yapıda sorulardan oluşmaktadır. MEB tarafından yayınlanan örnek ve çalışma sorularında yer aldığı gibi, sınavda grafikli, okuma parçası ve diyalog içeren soru türlerine yer verilmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ İÇİN HAYATIN İÇİNDEN YORUMA DAYALI SORULARLA KARŞILAŞTIK

Tüm sorular 8. Sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınav, daha çok öğrencinin yorumlama, çıkarım yapma becerilerini ölçmüştür. Kader konusu ile ilgili soruda öğrenciler külli irade, cüzi irade, emek kavramlarını iyi karşılaştırarak ve metinde geçen ifadelere dikkat ederek doğru cevaba ulaşabileceklerdir. Sadaka-i cariye konusu ile ilgili soruda öğrencinin bu ifadeyi bilip yorum yapması gerekmektedir.

FEN BİLİMLERİ SINAVI GEÇEN SENE UYGULANAN SINAVA GÖRE KOLAYDI

Sorular genel olarak MEB tarafından yayımlanan kazanımlara ve MEB Fen Bilimleri kitabına uygun olarak hazırlanmış, örnek soruların mantığıyla paralellik göstermektedir fakat genel olarak zorlayıcı değildir. Sınav geçen yılın sınavına göre daha kolay sorulardan oluşmaktadır."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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