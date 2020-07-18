LGS'de tüm soruları cevapladı; Arnavutköy'ün gururu oldu ARNAVUTKÖY'de yaşayan Emir Efe Uzunoğlu, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

ARNAVUTKÖY 'de yaşayan Emir Efe Uzunoğlu, LGS 'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

20 Haziran'da gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı(LGS) sonuçları açıklandı. 1.5 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği sınavda, 42 ilden 181 öğrenci, bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

Arnavutköy'de ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenci olan Emir Efe Uzunoğlu da, tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi. Arnavutköylülere büyük gurur yaşatan Uzunoğlu'nun lise tercihi, İstanbul Erkek Lisesi olacak. Başarılı öğrencinin bir sonraki hedefi ise iyi bir üniversitede mühendislik eğitimi almak.

"BOL SORU ÇÖZMEYİ ELDEN BIRAKMAMAYA ÇALIŞTIM"

Türkiye birincisi olmanın gurur verici bir başarı olduğunu söyleyen Emir Efe Umutoğlu, "Pandemi sürecinden önce oldukça dengeli ve tempolu bir çalışma içindeydim. Pandemi sürecine girdikten sonra ben de her öğrencide olduğu gibi sıkıldım. Ancak ne olursa olsun çalışmayı ve bol soru çözmeyi elden bırakmamaya çalıştım. Öğretmenlerim ve ailemin katkısıyla da başarılı oldum" dedi.

Sınav günü iyi bir kahvaltı ile güne başladığını söyleyen Türkiye birincisi; "Sınav başlayınca biraz heyecanlandım ancak heyecanımı çabuk yendim. Soruların üzerine gidince hepsini çözebildim. Tavsiyem arkadaşlarımın yeterli e verimli çalışması olacaktır. Her gün kendilerini harap edecek kadar çalışmak doğru değil. Bol bol soru çözsünler. Sosyal medyada çok fazla vakit geçirmedim. Telefon kullanmadım. Zaman zaman oyun oynadım ancak çok aşırıya kaçmadım." diyerek gelecek yıllarda sınava girecek öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.

"LGS SONUÇLARI BİZLERİ GURURLANDIRDI"

İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşündüğünü söyleyen Emir Efe Umutoğlu, daha sonrası için ise iyi bir üniversitede yazılım mühendisliği okumayı hedeflediğini ifade etti. Oğlunun Türkiye birinciliği ile gurur duyduklarını söyleyen Ali Murat Uzunoğlu, Emir Efe'nin bu başarısında katkısı olan tüm öğretmenlerine ve okul idarecilerine teşekkür etti. Türkiye birincilerinden birisinin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan çıkmış olmasından dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen okul müdürü Mecit Süren ise, "1 milyon 600 binin üzerinde öğrencinin girdiği bir sınavda yüzde 10'luk dilimde 70 öğrencimiz var. Bu manada tüm eğitmen kadromuza teşekkür ediyorum. Gerek rehber ve gerekse sınıf öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda büyük katkı sundular. LGS sonuçları bizleri gururlandırdı. Bunun yanı sıra yetenek sınavı ile de güzel sanatlar liselerine 2 öğrenci kazandırdık" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA