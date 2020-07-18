LGS'DE TÜM SORULARI CEVAPLADI; ARNAVUTKÖY'ÜN GURURU OLDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

LGS'DE TÜM SORULARI CEVAPLADI; ARNAVUTKÖY'ÜN GURURU OLDU

ARNAVUTKÖY'de yaşayan Emir Efe Uzunoğlu, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

LGS'DE TÜM SORULARI CEVAPLADI; ARNAVUTKÖY'ÜN GURURU OLDU
18.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:22

ARNAVUTKÖY'de yaşayan Emir Efe Uzunoğlu, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

20 Haziran'da gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı(LGS) sonuçları açıklandı. 1.5 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği sınavda, 42 ilden 181 öğrenci, bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Arnavutköy'de ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenci olan Emir Efe Uzunoğlu da, tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi. Arnavutköylülere büyük gurur yaşatan Uzunoğlu'nun lise tercihi, İstanbul Erkek Lisesi olacak. Başarılı öğrencinin bir sonraki hedefi ise iyi bir üniversitede mühendislik eğitimi almak.

"BOL SORU ÇÖZMEYİ ELDEN BIRAKMAMAYA ÇALIŞTIM" 

Türkiye birincisi olmanın gurur verici bir başarı olduğunu söyleyen Emir Efe Umutoğlu, "Pandemi sürecinden önce oldukça dengeli ve tempolu bir çalışma içindeydim. Pandemi sürecine girdikten sonra ben de her öğrencide olduğu gibi sıkıldım. Ancak ne olursa olsun çalışmayı ve bol soru çözmeyi elden bırakmamaya çalıştım. Öğretmenlerim ve ailemin katkısıyla da başarılı oldum" dedi.

Sınav günü iyi bir kahvaltı ile güne başladığını söyleyen Türkiye birincisi; "Sınav başlayınca biraz heyecanlandım ancak heyecanımı çabuk yendim. Soruların üzerine gidince hepsini çözebildim. Tavsiyem arkadaşlarımın yeterli e verimli çalışması olacaktır. Her gün kendilerini harap edecek kadar çalışmak doğru değil. Bol bol soru çözsünler. Sosyal medyada çok fazla vakit geçirmedim. Telefon kullanmadım. Zaman zaman oyun oynadım ancak çok aşırıya kaçmadım." diyerek gelecek yıllarda sınava girecek öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.

"LGS SONUÇLARI BİZLERİ GURURLANDIRDI" 

İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşündüğünü söyleyen Emir Efe Umutoğlu, daha sonrası için ise iyi bir üniversitede yazılım mühendisliği okumayı hedeflediğini ifade etti. Oğlunun Türkiye birinciliği ile gurur duyduklarını söyleyen Ali Murat Uzunoğlu, Emir Efe'nin bu başarısında katkısı olan tüm öğretmenlerine ve okul idarecilerine teşekkür etti. Türkiye birincilerinden birisinin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan çıkmış olmasından dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen okul müdürü Mecit Süren ise, "1 milyon 600 binin üzerinde öğrencinin girdiği bir sınavda yüzde 10'luk dilimde 70 öğrencimiz var. Bu manada tüm eğitmen kadromuza teşekkür ediyorum. Gerek rehber ve gerekse sınıf öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda büyük katkı sundular. LGS sonuçları bizleri gururlandırdı. Bunun yanı sıra yetenek sınavı ile de güzel sanatlar liselerine 2 öğrenci kazandırdık" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak Ekonomi
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı Politika
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı! Dünya
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor Dünya
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
'Fazilet durağı' tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
"Fazilet durağı" tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cansu Tosun Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Şansalan Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Joe Carr Roza Sabah Naya Rivera Grant Imahara
Şu an buradasınız: LGS'DE TÜM SORULARI CEVAPLADI; ARNAVUTKÖY'ÜN GURURU OLDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 12:38:40. #1.14#
title