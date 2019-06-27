LGS'de tam puan alan öğrenciye bisiklet hediyesi

Denizli'nin Kale ilçesinde ortaokul son sınıfta okuyan ve 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Fatma Naz Çakanel, bisikletle ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda, Kale Hürriyet Yatu Ortaokulu öğrencisi Fatma Naz Çakanel, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Kale Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, özel bir eğitim kurumunda felsefe öğretmeni olan babası Zafer Çakanel ile öğrenciyi ve ailesini kabul etti.

Türkiye genelinde 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda 565 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldığını dile getiren Tıkım, şunları söyledi:

"Bunlardan biri de Ya-Tu Otomotiv Hürriyet Ortaokulu öğrencimiz Fatma Naz Çakanel oldu. Başta Sayın Kaymakamımız Murat Güneş'e, Belediye Başkanımız Mehmet Salih Sağınç'a, Okulumuzu yaptıran hayırsever iş adamlarımız İsmail Yarımca, Abdurrahim Tuna ve tüm Kale halkımıza bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Öğrencimizin başarısında katkısı olan okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencimizi, velilerimizi tebrik ederim."

Tıkım, Fatma Naz Çakanel'e bisiklet hediye etti, başarı belgesi verdi.

Okulu yaptıran iş adamı Abdurrahim Tuna da "Birinci gelen öğrencimiz evladımız Fatma Naz Çakanel'i başarısından dolayı kutlarım. Beni ve memleketimi çok gururlandırdı. Öğrencimizin tüm öğrenim hayatında her zaman maddi ve manevi olarak destekçisi olacağım." dedi.

Öğrencinin velisi Zafer Çakanel ise "Kızım çalışma sisteminde çok uzun süre ders çalışmak yerine kısa bilinçli verimli çalışma metoduyla bu başarıya ulaştı" diye konuştu.

Fatma Naz Çakanel de, verimli çalışmaya önem verdiğini belirterek, "Ne kadar çok çalıştığın değil o çalışmadan ne kadar verim aldığın önemli. Kişi zaten kendisi ne kadar çalışması gerektiğini de görebilir. Arkadaşlarım hep 'sen yaparsın' diyorlardı. Kendime güvenim vardı. Aynı zamanda kitap okuyarak soru çözme hızımı artırdım. Kitap okumak çok önemli, hızlı soru çözmede." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA