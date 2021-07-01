LGS'de tam puan alan Kütahyalı öğrenci başarısını planlı çalışma ve kitap okumaya borçlu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Kütahya'dan Metin Dönmez, Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Kütahya'dan Metin Dönmez, Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşıyor.

Hakan ve Gülşen Dönmez çiftinin iki çocuğundan biri olan Atatürk Ortaokulu mezunu Dönmez, merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dönmez ve ailesi ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okul müdürü Engin Aykaç ve rehber öğretmen Huriye Aran'ı makamında kabul etti.

Başarılı öğrenciye hediye veren Çelik, Dönmez, ailesi ve öğretmenlerini kutladı.

Çelik, kabulünde yaptığı konuşmada, Metin Dönmez'e bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diledi.

İl genelinde 6 bin 400 civarında öğrencinin sınava girdiğini dile getiren Çelik, "Sonuçlar inşallah tüm öğrencilerimizin gönüllerine göre olmuştur. Bizim açımızdan bugün gurur günü çünkü Metin, 500 tam puan alarak bizleri ve ilimizi gururlandırmıştır. Kendisini ve ailesini burada görmekten çok büyük mutluluk duyduk." dedi.

Metin Dönmez de sınavdan tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşadığını anlattı.

Sınav sonuçlarını öğrenince çok mutlu olduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Düzenli ve planlı çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan kastım her gün çalışmak değil, ayda bir mola vermek gerektiğine inanıyorum. Başarılı olmak için aynı zamanda kitap okumak da çok önemli. 5'inci sınıftan itibaren kitap okumaya çok önem verdim. Çünkü yeni nesil soru sisteminde amaç öğrencinin okuduğunu anlamasını sağlamak. Kitap okumak mantık ve muhakeme yeteneğinizi geliştiriyor. Başarımda bunun da etkili olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan