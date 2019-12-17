LGS'de soruların sızdırılması davasında 2 öğretmene 1 yıl 8 ay hapis cezası

17.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:54

Yüksel KOÇ/ LİSELERE Giriş Sınavı'nda (LGS), sınav devam ederken soruların dışarıya çıkarılmasına ilişkin açılan davada öğretmenler Hilal A. ve Aynur K., "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Geçen yıl 2 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavında sınav devam ederken soruları dışarıya sızdırmakla suçlanan öğretmenler Hilal A. ve Aynur K. hakkında açılan davanın ilk duruşmasında karar çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Hilal A. ve Aynur K. ile avukatları ve müşteki Ender Önkol katıldı.

ÖĞRETMENLER KENDİLERİNİ SAVUNDU

Savunmasını yapan sanık Aynur K., 21 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, "Sınavın sonlarına doğru öğrencilerin çoğu çıkmıştı. Salonda 4-5 öğrenci kalmıştı. Son 7-8 dakikada pek öğrenci kalmayınca ben de 10 sorunun 5 tanesini yanımda bulunan telefonla çekerek sosyal bilgiler öğretmeni olan F.G. isimli arkadaşıma gönderdim. O an pek çok kişiye dağıtacağını düşünemedim. Amacım ona bilgi vermekti. Çok büyük bir aptallık ettim, çok da pişmanım. Hiçbir maddi çıkarım, menfaatim olmamıştır. Tam tersine, bu olaydan sonra hayatım altüst oldu. Dilovası'na gönderildim. ve orada çalıştığım gün boyunca her gün gidip geldim, bir gün bile aksatmadım" dedi.17 yıldır öğretmenlik yaptığını söyleyen Hilal A. ise savunmasında, bu olaydan çıkar elde etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Kararda, sanıkların 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavı sorularını sınav bitmeden sınav salonu dışında bulunan kişilere gönderdiğini, sınav süresi bitmeden bilinçli olarak soruların sınav salonundan dışarıya çıkararak görevi kötüye kullandıklarını belirtti.

SUÇUN AĞIRLIĞI CEZANIN ARTMASINA NEDEN OLDUSanıkların bu eylemi ile devlet kurumlarının yaptıkları ve 971 bin 657 öğrencinin katıldığı sınavın güvenirliliğine gölge düşürerek sınavın iptaline kadar gidebilecek bir gerekçe yarattıklarını, dershane ortamındaki kişilere gönderilerek haksız rekabete neden oldukları, bu şekilde kamu ve kişi zararına neden olduklarını gerekçe gösteren mahkeme, sanıkları, TCK 257/1 maddesi gereğince "Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

CEZA 5 YIL SÜRE İLE ERTELENDİKamu ve kişilerin uğradığı zararın durumunu nazara alarak ceza maddesinin üst sınırından hüküm kurulduğunu karara yazan mahkeme, iyi hal indirimi ile cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. Sanıkların cezası 5 yıl süre ile ertelendi. Mahkeme sanıkları, TCK'nın, "Görevi kötüye kullanma" suçunu düzenleyen 257/1. maddesinden cezalandırdı. TCK 257/1. madde, bu suçu işleyenlerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını düzenliyor.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Hilal A. ve Aynur K.'nın 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavı'nda Ümraniye ve Pendik'te görev yaptıkları, sınav bitmeden sınav sorularını whatsapp üzerinden sınav salonu dışında bulunan kişilere gönderdikleri belirtiliyor. İddianamede, şüphelilerin "Görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri savunularak, haklarında TCK 257/2. maddesinde öngörülen 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Kaynak: DHA