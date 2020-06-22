LGS'de Ortak Kanaat: "Matematik Soruları Zordu" Yaklaşık 1 milyon 600 bin sekizinci sınıf öğrencisi, Corona virüsü pandemisi nedeniyle sınav tarihi iki kez değiştirilen LGS'ye (Liselere Geçiş Sınavı) girdi.

Yaklaşık 1 milyon 600 bin sekizinci sınıf öğrencisi, Corona virüsü pandemisi nedeniyle sınav tarihi iki kez değiştirilen LGS'ye (Liselere Geçiş Sınavı) girdi. Öğrenciler, sınav sonrasında özellikle matematik ve fen bilgisi sorularının zorluğundan şikayet etti Kaynak: DailyMotion.com