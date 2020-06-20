LGS'de matematik belirleyici oldu
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LGS'de matematik belirleyici oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 oturumda gerçekleşti.

LGS'de matematik belirleyici oldu
20.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:57
– Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 oturumda gerçekleşti. Bilfen Ortaokulları bölüm başkanları sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda LGS'yi değerlendirdi.

"MATEMATİK YİNE BELİRLEYİCİ BRANŞ OLDU"

Matematik Bölüm Başkanı İbrahim Eser, LGS Matematik sınavının ayırt ediciliği yüksek kolay soruların tercih edilmediği ve büyük çoğunlukla orta ve zor sorulardan oluşan bir sınav olduğunu söyledi. Eser, "Soruların birçoğunun analiz düzeyinde olması ve uzun işlemler gerektirmesi sınav süresinin doğru kullanılmasını zorlaştırdığı gibi günlük hayat becerilerini matematik dersi için doğru kullanan öğrencileri de ön plana çıkaracaktır. Matematik dersinin sınav için belirleyici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Sınavımızın yayımlanan örnek soruların içerisinden özellikle zor olanlarla benzer nitelikte olduğu görülmektedir" dedi.

FEN BİLİMLERİNDE DENEYSEL DÜZENEKLER AĞIRLIKTA

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Yasemin Dündar ise, Fen Bilimleri sınavının kazanımlara uygun sorulardan oluştuğunu belirterek, "Beklenen doğrultuda deney düzenekleri ile günlük hayattan farklı örnekleri içeren yorum gerektiren sorular ağırlıktadır. Ayrıca yıl içerisinde yayımlanan örnek sorular ile sınav soruları paralellik göstermiştir. Soru metinleri gereksiz bilgilerden uzak olup öğrencileri yormamıştır. Sorular sıradan olmayıp araştırılarak özenle hazırlanmıştır. Özellikle Fen Bilimleri sınavı seçeneklerdeki çeldiriciler çok güçlü olup öğrencileri sıralamada etkili olacaktır" diye konuştu.

"TÜRKÇE SORULARI TERLETTİ"

Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tuncer de "Önemli bir bölümünü anlam bilgisi sorularının oluşturduğu Türkçe sınavında, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, fiilimsi, cümlenin ögeleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, edebi bilgiler, sözel mantık muhakeme, görsel yorumlama ve grafik okuma başlıklarından soru sorulurken Türkçenin kültürel birikimini taşıyan atasözü ve deyimlerle ilgili hiç soru sorulmamıştır. LGS ile Türkçe sınavına dahil edilen 'görsel yorumlama, sözel mantık ve muhakeme' sorunlarının bu yıl da özellikle ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Dil bilgisi soruları ise doğrudan bilgi ölçmekten ziyade örnek sorularda olduğu gibi öncülde verilen bilgileri sorunun üzerinde yorumlayarak çözüme ulaşmayı gerektiren niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Tuncer, "Sınava genel olarak baktığımızda soruların öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Özellikle A kitapçığı 1, 10 ve 12. soruların Türkçe sınavı için eleyici niteliktedir.  Sorular, öğrencilerin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektirmektedir" dedi.

Türkçe sınavının okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisine aktif olarak kullanabilen, kelime hazinesi zengin öğrencilerin fark yaratacağı nitelikte olduğunu aktaran Tuncer, "Bu sebeple kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında geliştiren öğrencilerimizin başarılı olacakları bir sınav olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

"TARİH DERSİNİN HAKKINI VEREN SORULAR VARDI"

Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı Havva Güneş ise, "LGS'de sorulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları 8. sınıf müfredatına ve öğretim programına uygundur. Soruların dağılımı kazanımlara göre dengelidir. Öğrencilerin tarihsel çıkarımlar yapmasını isteyen, akademik seviyesini ve yorum gücünü iyi ölçen sorulardan oluşan bir sınavdır. İyi bir tarih bilgisine sahip olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisinin iyi sorgulandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra sorular doğrudan bilgiyi sorgulayan değil öğrencinin tarihi bilgisini kullanmasını yani analiz etmesini isteyen sorulardan oluşmaktadır. Sınavda bir sorunun çözülebilmesi için birden fazla konuya hakimiyet gerektiren sorular yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ'NDE ANLAMI YAKLAYAN KAZANACAK"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Esra Kızıltaş da, "LGS'de, 'kaza ve kader' inancı ünitesinden 3 soru, 'zekat ve sadaka' ünitesinden 5 soru, 'din ve hayat' ünitesinden 2 soru olmak üzere toplam 10 soru sorulmuştur. Sorular müfredata uygundur. Sınav, orta ve zor seviyede olup çeldiricileri kuvvetli sorulardan oluşmuştur. Sorular, okuduğunu anlamaya yönelik olup 8. sınıf müfredatındaki kavramları yoklamıştır. Özellikle kaderle ilgili kavramları yoklayıcı sorunun bu sene sınavda belirleyici sorulardan olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerin sınavda muhakeme sorularını çözerken konuları çok iyi içselleştirmeleri beklenmiştir" dedi.

"KELİME BİLGİSİ VE DİKKAT BAŞARIYI GETİRECEK"

İngilizce Bölüm Başkanı Mediha Narin ise, "İngilizce testi MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav tamamen MEB ders kitabı ile uyumludur. LGS sınavında İngilizce soruları MEB kitabında bulunan ilk 5 üniteden hazırlanmış olup ilgili ünitelere ait kazanımlar dengeli bir şekilde test edilmiştir. LGS' de İngilizce testi geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmuştur. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmüştür. Metin sorularında özellikle çıkarım yapabilme becerisi test edilmiştir. Sınava hazırlık sürecinde çeşitli kaynaklardan kendi seviyelerinde bol bol kitap ve makale okuyan ve düzenli bir şekilde MEB ders kitabında bulunan hedef kelimeleri tekrar eden öğrencilerin LGS'de İngilizce dersinde başarılı olmaları beklenmektedir" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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