LGS'de Maske Takmak Zorunlu mu? Ziya Selçuk Açıkladı LGS sınavına çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler " LGS sınavında maske takmak zorunlu mu? " sorusunun cevabını aramakta.

LGS sınavına çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler " LGS sınavında maske takmak zorunlu mu? " sorusunun cevabını aramakta. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk " LGS'de maske takmak zorunlu mu? " sorusuna yanıt verdi.

LGS'de Maske Takma Zorunluluğu Var Mı?

Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın ne şekilde yerleştirileceği konusunda simülasyonlarımız tamamlandı. Her bir çocuğumuza yeni maske vermek istiyoruz, yani ikinci bir maske vereceğiz. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartıp sınav esnasında maskesiz olarak devam edebilir." dedi.

Selçuk açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"İki sınavın arasındaki arada çocukların koridora, bahçeye çıkması söz konusu ve bu maskeyle ilgili belirli sıkıntılar da olabilir. O yüzden maskeyi tekrar yenileyeceğiz, yani ikinci bir maske vereceğiz ve çocuklarımız sıralarına oturduktan sonra sınavlarını rahatça yapabilecekler."

Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören çocukların sınava katılmak istemesi halinde, velisinin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine sınav tedbir hizmeti konusunda başvuruda bulunmasını istedi.

2020 LGS Ne Zaman?

" LGS " Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

6 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 169.218 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.669'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 591, toplam entübe hasta sayısının ise 264 olduğu duyuruldu.

Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/in14xdYFYP

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2020