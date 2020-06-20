LGS'de ilk oturum bitti, sosyal mesafe unutuldu LGS'de ilk oturum bitti, sosyal mesafe unutuldu -45 dakikalık molada veliler sosyal mesafeyi hiçe saydı Korona virüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sınavının ilk oturumu tamamlandı.

LGS'de ilk oturum bitti, sosyal mesafe unutuldu

-45 dakikalık molada veliler sosyal mesafeyi hiçe saydı

İSTANBUL - Korona virüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sınavının ilk oturumu tamamlandı. Okul önünde bekleyen veliler verilen molada sosyal mesafeyi hiçe sayarak kapı arkasından çocuklarına ulaşmaya çalıştı.

Korona virüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı Liselere Geçiş Sınavı09.30'da başlayan ilk oturumu tamamlandı. 45 dakika verilen mola sırasında öğrenciler alınan önlemler kapsamında okul bahçesinde çıkışlarına izin verilmedi. Yapılan tüm uyarılara rağmen okul önünde bekleyişlerini sürdüren aileler okul kapısı arkasından çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Çocuklarıyla iletişim kurmaya çalışan veliler bu sırada sosyal mesafeyi hiçe saydı. Bazı veliler ile çevredeki görevliler sosyal mesafeyi ihlal edenleri sık sık uyardı.

Kaynak: İHA