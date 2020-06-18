LGS'de görev alacak kolluk kuvvetleri için siperlik üretimi
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LGS'de görev alacak kolluk kuvvetleri için siperlik üretimi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, LGS'de görev alacak kolluk kuvvetleri için siperlik maske üretti.

LGS'de görev alacak kolluk kuvvetleri için siperlik üretimi
18.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:52

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, LGS'de görev alacak kolluk kuvvetleri için siperlik maske üretti.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek korona virüsüne karşı LGS'de görev alacak personeller için üretilen siperlik maskeleri inceleyerek Okul Müdürü Ali Çiçekli'den bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan LGS öncesi tüm hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "47 sınav merkezimiz var. Bunun dışında görevlendirdiğimiz personel noktasında öğretmenlerimizin tüm ihtiyaçları bakanlığımız tarafından karşılandı. Onun dışında bizde kolluk kuvvetlerimize ve görev yapacak araçlarımızın sürücüleri için siperliklerimizi üretti. Bu anlamda okul müdürümüze ve bu çalışmayı yapan ve emeği geçen arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ederiz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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