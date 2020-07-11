LGS'de doğru tercih nasıl yapılmalı?
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LGS'de doğru tercih nasıl yapılmalı?

Liseye Geçiş Sınavı'na katılan öğrenciler için tercih dönemi heyecanı başlıyor.

LGS'de doğru tercih nasıl yapılmalı?
11.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:17

Liseye Geçiş Sınavı'na katılan öğrenciler için tercih dönemi heyecanı başlıyor. Eğitimci Gülşen Aksu, tercih döneminde öğrenci ve ailelere önerilerde bulundu.

16 Temmuz Perşembe günü Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklanıyor. Pandemi sürecinden dolayı bu yıl tercih işlemlerinde bir farklılık olacak mı, tercih işlemleri nasıl yapılacak? Öğrencileri ve aileleri bekleyen LGS tercih sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, "Sınav sonuç belgesinde öğrencinin sınav puanının yer alacağına; fakat yerleştirme işlemlerinin öğrencinin yüzdelik dilimine göre yapılacağına" dikkat çekti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Öğrenciler ve aileler 16 Temmuz'da sınav sonuçlarına meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Yerleştirme işlemleri öğrencinin yüzdelik dilimine göre yapılacağı için tercih listelerinde yer alan liselerin yüzdelik dilimlerine göre bir rota belirlenebilir. Tercih listelerine ve tercih işlemleri ekranlarına e-okul ana sayfadan ulaşılabilecek.

TERCİH DANIŞMANLIĞI ONLINE VERİLEBİLİR

Tercih işlemleri aslında her yıl web ortamında velilerin sorumluluğunda yapılmaktadır. Tercihlerin onaylanması ise okul müdürlüklerinin sorumluluğunda olan işlemlerdir. Veliler ve öğrenciler bu süreçte tercihlerin daha sağlıklı yapılabilmesi adına okullarının rehber öğretmenlerinden destek almalıdır. Pandemi sürecinden dolayı okula gitmek istemeyen aileler için, Türkiye genelindeki tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinde de uygulanacağı gibi tercih danışmanlığı desteği online olarak da verilebilir.

LİSE SEÇİMİ NASIL YAPILMALI?

Öncelikle sadece isme göre okul tercihi yapılmamalıdır. Aileler lise seçiminde mutlaka lisenin öğrencinin kendisine katacağı yeniliklere ve kariyerine katkı sağlayacak içeriklere sahip olup olmadığına dikkat etmelidir. Örneğin; proje temelli bir lise mi? TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası bilimsel projelere imza atıyor mu? IB veya MBA programları gibi öğrencinin kariyerine katkı sağlayacak programlar sunuyor mu? Spor ve sanat dallarında ülke ve dünya çapında başarılara imza atmış mı? Öğrenciyi en iyi şekilde takip eden ve bu doğrultuda yönlendiren rehberlik ve danışmanlık sistemi var mı? Öğrencilerinin dijital becerilerini geliştiren, yüz yüze eğitimi kadar uzaktan eğitiminin ve kullanılan online materyallerin kalitesi yüksek bir lise mi? Güvenilir ve nesnel bir ölçme değerlendirme yapılıyor mu? Üniversite sınavlarına programlı bir şekilde hazırlıyor mu? gibi kriterlere dikkat etmelidir. Ayrıca gidilecek lisenin eve mesafesinin öğrencinin ders motivasyonunu ve performansını etkilemeyecek bir mesafede olmasına dikkat edilmelidir.

İyi bir lise, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazanmalarını desteklemelidir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya gibi temel bilimlerde öğrencilerin araştırma yapmasını, bilimsel bilgi üretmesini sağlamalıdır. Öğrencilerini ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmalarına yönlendirmelidir. Öğrencilerimiz etik ve akademik dürüstlük gibi kavramları lise hayatında öğretmeli, üniversitedeki akademik hayata hazırlamalıdır. Bilim ve teknoloji üretme, ülkesine, topluma ve dünyaya katkı sağlayacak gençler yetiştirme misyonuna sahip olmalıdır."

"SINAVA TAKILI KALMAYIN, TERCİH SÜRECİNE ODAKLANIN"

Gülşen Aksu önerilerine şöyle devam etti;

"Öncelikle sınav sonucu nasıl gelirse gelsin asıl önemli ve değerli olanın sonuç değil, bu süreçte verdiği emek olduğu hissettirilmelidir. Böylelikle çocuk, ailesinin gözündeki değerinin sınav sonucuyla ölçülmediğini anlar.

Aileler geçmişte şöyle olsaydı daha iyi olurdu cümleleri kurmak yerine çocuklarının kişilik özellikleri, yetenekleri, ilgileri ve kariyer hedefleri doğrultusunda bir lise seçmeye odaklanmalıdır. Bu konuda okullarda öğrencilerin bu özelliklerini yansıtacak psikolojik testler ve anketler uygulanmış olabileceğinden okul rehber öğretmenlerinden de geri bildirim istenebilir. Tercih danışmanlığı hizmetinin öğrenciyi tanıyan bir uzmandan alınması daha sağlıklı olacaktır. Bu süreçte çocuğu suçlamak, akranlarıyla ve çevresiyle kıyaslamak veya cezalandırmak gibi davranışlar doğru değildir. Aileler çocuklarında olumsuz gördükleri yönleri olumlularla birlikte harmanlayarak dile getirmelidir."

"BİREYSELLEŞMESİNE İZİN VERİN"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, "Aileler çocuklarının kendilerinden farklı birer birey olduklarını unutmamalıdır. Öğrencinin başarısı da başarısızlığı da kendisine aittir. Aileler bunu üstlenmemelidir." dedi ve ekledi: "Bazı ailelerde "Biz bu puanı aldık", "Biz çok çalıştık" gibi cümleler duyarız. Bu ifadelerden bile çocuğun evde bireyselleşmesine izin verilmediğini anlayabiliyoruz. Aileler bu tutumdan vazgeçmeli ve çocuklarının farklı birer birey olduklarını kabullenmeli, kariyer basamaklarından bir tanesi olan lise tercihlerinde çocuklarının isteklerini ve hedeflerini dikkate almalıdırlar.

"SÜRECİ TAKİP EDİN"

Belirlenen tarihlerde tercih işlemleri yapıldıktan sonra sonuçların açıklanması nakil başvuruları gibi diğer işlemler veliler ve öğrenciler tarafından titizlikle takip edilmelidir. Açıklanan tarihlere göre işlemler zamanında yapılmalıdır."


Kaynak: DHA

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