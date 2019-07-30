LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

MUĞLA - Marmaris'te LGS'de ilçe birincisi olan özel bir okulun öğrencisi İrem Şengör ile Marmaris Ortaokulu öğrencisi Kumsal Kaanoğlu Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Marmaris'te Liselere Geçiş Sınavı'nda ilçe birincisi olan özel bir okulun öğrencisi İrem Şengör ile Marmaris Ortaokulu öğrencisi Kumsal Kaanoğlu Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. Ödül ve plaket takdimi kurum binasında yapıldı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, şube müdürleri, dereceye giren öğrenciler, ailenin öğrencileri ve öğretmenler katıldı. Öğrencilere hitaben konuşan Aldoğan,"Marmaris olarak bizi çok gururlandırdınız. Tüm eğitim camiası adına hepinizi kutluyorum, iyi ki varsınız. Muğla LGS'de ilimiz bu yıl Türkiye birincisi oldu. Bize çok haklı bir gurur yaşattınız. İleriki yıllarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS)da başarı sağlayacağınıza inanıyorum." dedi. Zor bir sınav maratonunu geride bıraktıklarını belirten İrem Şengör, "LGS'ye giridk. Stresini yaşadık, herkes çok çalıştı. Herkes elinden geleni yaptı, emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Ben çok çalıştım, aileminde bana çok büyük desteği oldu." dedi. Azimle çalışıldığı zaman başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Kumsal Kaanoğlu ise, "Bu yıl LGS'ye girdim. Benim de tüm sorulardan bir yanlışım var. Öğretmenlerimin ve ailemin çok büyük desteği oldu. Çalışmaya odaklanıldığında ve azimle çalışıldığı zaman herkes başarıya ulaşabilir." dedi. Aldoğan başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler ve plaket verdi. Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA