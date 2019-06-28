LGS'de başarılı olan öğrencilerden Vali Yıldırım'a ziyaret

Tekirdağ'da 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında başarılı olan öğrenciler, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yıldırım, sınavda tüm sorulara doğru cevap vererek, dereceye giren, Utku Asutay, İsmail Arda Ergene, Burak Paza ve Barkın Sezgin ile ailelerini makamında kabul etti.

LGS'de başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Yıldırım, düzenli çalışmanın karşılığında başarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Yıldırım, öğrencilere yurt dışında eğitim almanın kıymetli olduğunu ama yurtdışında eğitim alıp da orada kalmayı düşünmemeleri tavsiyesinde bulunarak şunları kaydetti:

"Gerekirse yurt dışı eğitimlerinizi alın, kendinizi geliştirin. Ondan sonra hangi alanda çalışmak isterseniz Türkiye'de, kendi insanımıza hizmet vermeye devam edin. Yurt dışına gitmek önemlidir ama yurt dışından gelip ülkemize hizmet verin ki gençlerimizde sizler gibi pırıl pırıl gençlerin elinde bilgili, donanımlı, dünyayı tanıyan, kendi alanını iyi bilen bireyler olarak güzelce yetişsin."

Yıldırım, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, düşünceleri ve geleceğe dair planları hakkında sohbet etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, öğretmenler ve okul idarecileri de hazır bulundu.

Kaynak: AA