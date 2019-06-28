LGS'de başarılı olan öğrencilerden Vali Ustaoğlu'na ziyaret

Trabzon'da 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında başarılı olan öğrenciler, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Ustaoğlu, sınavda tüm sorulara doğru cevap vererek, dereceye giren İlvenaz Emir, Beyza Aslanhan ve Ayşe Zeynep ÇÇifçi ile ailelerini makamında kabul etti.

LGS'de başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Ustaoğlu, düzenli ve disiplinli çalışmanın karşılığında başarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Ustaoğlu, Trabzon'un ilkleri başarmış bir şehir olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Her zamanda ön sıralarda yer almıştır. Bu üç öğrencimizi Türkiye birincisi yaparak da başarılarını hem sürdürmüş hem de perçinlemiş oldu. Bize yaşattıkları bu gururdan ötürü kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu başarısında emeği geçen öğretmenlerimize, ailelerimize ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum."

Ustaoğlu daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, düşünceleri ve geleceğe dair planları hakkında sohbet etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, öğretmenler ve okul idarecileri de hazır bulundu.

Kaynak: AA