LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Kırklareli'nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Vali Osman Bilgin, sınavda başarılı olan Batuhan Çolak, Sudenaz Karabacak, Elif Batmaz, Mert Deha Karayel, Ece Gizem Melikoğlu, Anıl Kağan Katrancı ile Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın'ı makamında kabul etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bilgin, ardından öğrencilere hediyeler verdi.

Vali Bilgin, sınavda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Kırklareli'nin eğitim öğretimdeki başarısının herkes tarafından bilindiğini ifade eden Bilgin, "Geçen yıl LGS Türkiye sıralamasında 54'ncü sıradaydık. Bu yıl ise 21. sıraya yükseldik. Bu yükselişte emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Gelecek yıl LGS sıralamasında birinci sıraya yükselmeyi hedeflediklerini anlatan Bilgin, özel veya devlet okulu gözetmeksizin eğitim öğretim kalitenin yükselmesi için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA