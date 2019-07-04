LGS'de başarılı olan öğrenci altınla ödüllendirildi

Karapınar'da Lise Giriş Sınavı'nda (LGS) bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci Taha Erdoğan Keleş, Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından altınla ödüllendirildi.

Başkan Yaka, "Türkiye genelinde 1 milyon 30 bine yakın öğrencinin yarıştığı LGS'de, sınavda sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak adını Türkiye birincileri arasına yazdıran Taha Erdoğan Keleş'in elde ettiği bu başarıdan mutluluk duyuyoruz. Karapınar'ın evladının böyle bir başarı elde etmesi ilçemiz halkını ve bizleri gururlandırdı. Bundan sonraki öğrenin hayatında başarılarının devam etmesini diliyorum." dedi.

Başkan Yaka, öğrenci Taha Erdoğan Keleş'i altınla ödüllendirdi.

Kaynak: AA