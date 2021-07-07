LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Yerel

- LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi Sivas'ta liselere geçiş sınavında başarılı olan öğrenciler bisiklet, dizüstü bilgisayar ve ipad gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi Sivas'ta liselere geçiş sınavında başarılı olan öğrenciler bisiklet, dizüstü bilgisayar ve ipad...

- LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi

Sivas'ta liselere geçiş sınavında başarılı olan öğrenciler bisiklet, dizüstü bilgisayar ve ipad gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

SİVAS - Sivas'ta liselere geçiş sınavında başarılı olan öğrenciler bisiklet, dizüstü bilgisayar ve ipad gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan il genelinde LGS'de başarılı olan 137 öğrenci ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kent merkezinde bulunan bir cafe restoran da düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, bazı sendika başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kahvaltının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, Köprü Projesi hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan Vali Salih Ayhan, "Bizler sorumluluk makamındaki kişiler olarak öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda olduğu kadar akademik alanda da kendini yetiştirmiş; çağı iyi okuyabilen, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen öğrenciler olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki öğrencilerimizin bir kanadını sosyal ve kültürel yeterlilikler oluşturuyorsa diğer kanadını da akademik yetkinlikleri oluşturmaktadır. Ancak iki kanadı dengede olabilen öğrencilerimiz, mesafe kat edebilir; çağı yakalayabilirler. İşte bu bilinçle sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiğimiz pek çok çalışmanın yanına iki yıl önce KÖPRÜ projemizi de ekledik. Alanında uzman öğretmenlerimizce her safhası ayrı ayrı planlanan proje ile önce öğrencilerimizin mevcut durumlarını değerlendirdik, sonrasında ise adım adım çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

Konuşmanın ardından başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi
LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi
LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi
LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LGS'de başarılı olan 137 öğrenci tek tek ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 21:28:37. #1.15#

title