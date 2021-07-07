LGS'de Başarı Sağlayan Öğrenciler Ödüllendirildi

Sivas Valisi Salih Ayhan, 2021 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye'de ilk 10 bine giren 137 öğrencimiz, aileleri ve okul idaresi ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 2021 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye'de ilk 10 bine giren 137 öğrencimiz, aileleri ve okul idaresi ile kahvaltıda bir araya geldi.

Programda ilk olarak, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından LGS'ye hazırlık çalışmaları anlatıldı.

Sunumun ardından Şarkışla 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi, LGS Sivas 19. 'su Fatma Berrin Karasoy, duygu ve düşüncelerini paylaşarak, KÖPRÜ Projesi başta olmak üzere LGS'ye hazırlıkta öğrencilere her türlü desteği veren Vali Salih Ayhan'a teşekkür etti.

Vali Salih Ayhan ise öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlarda olduğu kadar akademik alanda da kendini yetiştirmiş; çağı iyi okuyabilen, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen öğrenciler olmasını çok önemsediklerini vurgulayarak, "Çünkü biliyoruz ki öğrencilerimizin bir kanadını sosyal ve kültürel yeterlilikler oluşturuyorsa diğer kanadını da akademik yetkinlikleri oluşturmaktadır. Ancak iki kanadı dengede olabilen öğrencilerimiz, mesafe kat edebilir; çağı yakalayabilirler" dedi.

Sınavlara Hazırlıkta Öğrencilere Destek Olundu

Sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirilen pek çok çalışmanın yanına iki yıl önce KÖPRÜ projesinin de eklendiğini anımsatan Vali Ayhan, "Alanında uzman öğretmenlerimizce her safhası ayrı ayrı planlanan proje ile önce öğrencilerimizin mevcut durumlarını değerlendirdik sonrasında ise adım adım çalışmalar gerçekleştirdik. DYK Kurs Merkezlerinin sistematize edilmesi, Ana DYK merkezinde öğrencilerin sınavlara özel olarak hazırlanması, sınava katılacak tüm öğrencilere 150. 000 kaynak kitap ile destek sağlanması, online ve yüz yüze sınavlarla öğrenci kazanımlarının takip edilmesi ve daha bir çok çalışma bizi tedrici olarak başarıya ulaştırdı. Yapılan tüm bu çalışmalarla hem sınava katılan öğrencilere fırsat eşitliği sunduk hem de öğrencilerimizde bundan sonraki eğitim hayatları için hedef belirleme, ders çalışma, kazanım eksikliklerini giderme noktasında bir farkındalık oluşturmuş olduk. Tabi bu süreçte, tüm dünyayı etkisi atına alan bir de salgınla mücadelemiz vardı. Fakat öğretmenlerimiz, idarecilerimiz salgına rağmen KÖPRÜ projesi kapsamında yapılan çalışmalardan taviz vermediler. Öğrenciyle yüz yüze görüşme imkanı olmayan durumlarda hemen online platformları aktif hale getirerek öğrencilerimize bir şekilde ulaştılar; birebir takip yaptılar" şeklinde konuştu.

İl Sıralamasında İlçe ve Köylerden İlk 150 Öğrenci Arasındaki Öğrenci Sayımız 25

İl merkezinden olduğu kadar ilçelerden de ilk 150'de pek çok öğrencinin yer aldığını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Bugün bu mekanda merkezden, ilçe, belde ve köylerden öğrencimizin bulunması; eğitimde fırsat eşitliğinin en somut göstergesidir. Sivas il sıralamasında ilçe ve köylerden ilk 150 öğrenci arasına giren öğrenci sayımız 2019 yılında 9, 2020 yılında 22, 2021 yılında ise 25'dir. Yine elimizdeki verilerden hareketle daha önce alt puanlarda yığılma varken şimdi üst puanlarda yığılma olması da topyekün bir başarı artışının göstergesidir. Yapılan tüm bu çalışmalar bizi rehavete kaptırmayacak elbette. Gayretimizi, çabamızı daha da alevlendirecektir. Aşk ve şevkle bu hafta itibariyle 8. sınıfa geçen öğrencilerimiz için açılan DYK kurslarımız faaliyetine başladı. Bu kurslarda yaz döneminde sadece akademik çalışmalar yapmıyoruz. Zeka oyunlarından, doğa gezilerine; robotik kodlamadan Kuran-ı Kerim ve okuma etkinliklerine pek çok çalışmaya yer veriyoruz. Şuna gönülden inanıyorum ki ilimizde artık başarıya odaklı bir yaklaşım gelişmiştir. Öğrencilerimizde bir ders çalışma kültürü ve kitap okuma kültürü oluşmuştur. 'Sivas İçin Kitap Vakti' ve öğrencilere 250. 000 hediye kitabın dağıtılması önemli çalışmalardır. Öğretmenlerimiz de bu noktada kendilerine bir yol haritası çizmişlerdir" dedi.

Öğrenciler Ödüllendirildi

Başarıya giden yolları açmaya, yol üzerindeki engelleri kaldırmaya ve hedefine ulaşan talebeleri de ödüllendirmeye her zaman hazır olduklarını anımsatan Vali Salih Ayhan, "Bugünkü program aynı zamanda marifet iltifata tabidir, sözü gereği bir taltif programıdır. 21 öğrenciye dizüstü bilgisayar, 11 öğrenciye ıped, 137 öğrencinin tamamına bisiklet veriyoruz. Bundan sonra da başarıyı ödüllendirmeye devam edeceğiz diyor; tüm bu çalışmaları yürüten Milli Eğitim camiasına, KÖPRÜ ekibine, okullarda bu işi sahiplenen öğretmen ve idarecilerimize, velilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Habermetre