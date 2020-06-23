LGS bu yıl daha mı zordu? Yüzdelik dilimler nasıl değişecek? Hangi dersler daha zordu? Bu yılki sınav geçen yıla göre daha mı zordu?

Bu yılki sınav geçen yıla göre daha mı zordu? Yüzdelik dilimler nasıl değişecek? Geçen yıl yüzde 1'lik dilimle alan okula bu yıl hangi yüzdelik dilimde girilebilecek? Hangi dersler geçen yıla göre daha zordu? Kontenjan artırımı nasıl etki yapacak? Eğitimci Hakan Bilir, Candan Yıldız'a yorumladı. Kaynak: DailyMotion.com