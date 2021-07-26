LGS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? LGS boş kotenjanlar belli oldu mu?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler tarafından en çok merak edilen konu LGS boş kontenjanların ne zaman açıklanacağı oldu. Peki, LGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı 2021?

Birçok öğrencinin eğitim hayatını etkileyecek olan olan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler tarafından LGS ile ilgili detaylar oldukça merak edilmekte. Merak edilen konular arasında LGS boş kontenjanların ne zaman açıklanacağı ve kontenjanların belli olup, olmadığı. LGS boş kontenjanlar ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

LGS BOŞ KOTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Merkezi sınav puanına göre öğrenci alan Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimlerinin tüm kontenjanları dolmuştur. Anadolu İmam Hatip Liselerinde doluluk oranı %98,27'ye ulaşmış, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ise oran %76,90 olarak hesaplanmıştır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin doluluk oranı %77'dir. İlk yerleştirme sonuçlarına göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanları %95,22 oranında dolmuş, tam doluluk oranlarına oldukça yaklaşmıştır.

2021 YILI LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) KAPSAMINDA İLK YERLEŞTİRME SONUÇLARI RAPORU İÇİN TIKLAYIN!