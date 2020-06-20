LGS bitiminde alkışlarla karşılandılar MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) sınavı sona erdi. Sabah ilk oturumu gerçekleştirilen sınavın ikinci oturumu 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. İkinci oturumun bitmesiyle birlikte öğrenciler sınav salonlarından ayrıldı. Üsküdar Capitol Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler okul dışında aileleri tarafından alkışlarla karşılandı.

"BUGÜN GEZMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sınavdan çıkan Yiğit Küskü, "Sayısal hariç sınav kolaydı. Matematik de yaptım ama 19 soru yaptım. Yine de iyiydi ve iyi yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu. Sınavdan çıkan bir diğer öğrenci Ahmet Hakan, "Sınav gayet güzel geçti. Sınavda maske kullanmak zorunlu değildi. Arada dışarı çıkarken maske zorunluydu. Kolaydı ve iyi geçti. Bugün gezmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA