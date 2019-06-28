LGS Birincisinden, Ersoy'a ziyaret

LGS'de aldığı 500 tam puanla 2019 Türkiye birincileri arasına giren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Betül Soydinç, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy'u ziyaret etti. Lise eğitimini GKV Özel Fen Lisesinde sürdüreceğini ifade eden Soydinç'i kutlayan Ersoy, gelecekte hangi mesleği seçerse seçsin sosyal bir insan olması, çevreye ve olaylara karşı duyarlılık göstermesi gerektiğini belirterek başarılar diledi.

2018-2019 yılı Lise Giriş Sınavlarında bütün soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincileri arasında yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi lise eğitimine GKV Özel Fen Lisesinde devam etme kararı aldığını ifade etti. Annesiyle birlikte Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'u makamında ziyaret eden LGS Şampiyonu Betül Soydinç, kurumun kendisine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. LGS Türkiye birincisi Betül Soydinç'le sohbet eden Ersoy, lise sonrası doktor olmak istediğini öğrendiği öğrenciye altın öğütler verdi.

Bireylerin sosyal olması gerektiğini, ülkelerinde ve dünyada gelişen olayları yakından izleyerek olaylar karşısında duyarlılık göstermelerini isteyen Ersoy, okumanın insan yaşamında ki önemine de dikkat çekerek, "Başarılarından dolayı seni yürekten kutluyorum. Kurumlarımızın olduğu gibi Gaziantep'in de gurur kaynağı oldun. Önünde güzel bir yaz tatili var. Tatilini iyi değerlendir. Bol bol spor yap, dinlen, hobilerini gerçekleştir ama bunları yaparken de mutlaka bol bol oku. Farklı kitaplar oku. Türkçe ve yabancı dil kitapları ihmal etme. Okumak seni bir adım daha öteye taşıyacaktır, okurken dinlendiğini, yeni bilgiler öğrenirken yarınlara yönelik öz güveninin arttığını göreceksin. Doktor olmak istediğini öğrendim. Umarım başarılı bir hekim olursun. Hayalindeki mesleği yaparsın. Ancak mesleğini yaparken mutlaka sosyal sorumluluklarını, ülkenin, milletinin yaşadığın kentin senden beklentilerini unutma. İnsanlarla barışık ol, ülkeni, milletini, değerlerimizi sev ve koru. Sosyal ilişkilerin iyi olsun. Sorumluluklarının bilincinde olduğunu ve bu sorumluluklarının sana yüklediği misyonu başarıyla yerine getirdiğini biliyorum. Seni yürekten kutluyorum. Gaziantep Kolej Vakfı ailesine yeni bir birincilik kazandırdın" dedi.

LGS Türkiye birincisi ödüllendirildi

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'a teşekkür eden LGS Türkiye birincisi Betül Soydinç ve annesi Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç, GKV Özel Fen Lisesini tercih ettiklerini ifade ederek, GKV ailesinin bir ferdi olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Ersoy, şampiyon Soydinç'e çeşitli armağanlar verirken kurum tarafından hazırlanan şeref beratını da takdim etti. Eğitime destekleri ve başarılı bir öğrencinin yetiştirilmesinde gösterdiği özverilerden dolayı anne Hatice Ender Soydinç'e de günün anısına ünlü yazar İlber Ortaylı'nın isme özel olarak imzaladığı kitabı Gazi Mustafa Kemal Atatürk adlı eserini hediye etti. Ziyarette hazır bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Esin İncioğlu, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı'da Betül Soydinç'i kutlayarak başarılar dilediler. LGS Şampiyonu Betül Soydinç de Ersoy ve okul idarecilerine kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek lise eğitimini GKV Özel Fen Lisesinde sürdüreceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA