LGS birincisi Özge: Disiplin çok önemliydi

LGS'de Türkiye birincisi olan Kahramanmaraşlı Özge Alan (14), çok mutlu olduğunu belirterek, "LGS sürecinde disiplin çok önemli, tabii ki belli bir düzen ve program çerçevesinde çalışmak gerekli" dedi.

LGS'de Türkiye birincisi olan Kahramanmaraşlı Özge Alan (14), çok mutlu olduğunu belirterek, "LGS sürecinde disiplin çok önemli, tabii ki belli bir düzen ve program çerçevesinde çalışmak gerekli" dedi.

Öğretmen Hasan ve Melek Alan çiftinin en büyük çocuğu Özge Alan, LGS'de tüm soruları çözerek 97 Türkiye birincisinden biri oldu. Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Özge Alan, Türkiye birinciliğinin gurur verici olduğu söyledi. İlk tercihinin İstanbul Erkek Lisesi olacağını belirten Alan, "Türkiye birincisi olmak çok güzel bir duygu, gurur veriyor insana. Pandeminin belli bir etkisi oluyor ama bunu hocalarımız büyük ölçüde gidermeye, bize bunun farkını hissettirmemeye çalıştılar. Okula gidemesek bile sürekli yanımızda olup bizi takip ettiler, süreci çok iyi kontrol ettiler. Bunun için de şanslıyız diyebilirim. LGS sürecinde disiplin çok önemli, tabii ki belli bir düzen ve program çerçevesinde çalışmak gerekli. Canlı dersleri düzenli takip etmek, konularda eksik bırakmamak ve bunları pekiştirecek sorular çözmek gerekiyor. Bu başarımda emeği geçen aileme, hocalarıma, okuluma, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Kızının öğrenim gördüğü okulda Türkçe öğretmenliği yapan Hasan Alan ise Özge'ye yaşattığı gururu için teşekkür ederek, "Gerçekten çok büyük bir mutluluk, büyük bir gurur, tarif edilemez bir duygu. Kızıma bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Pandemi gerçekten zor bir süreçti ama bu süreçte bir gün olsun yalnız bırakmadı, süreci çok iyi yönetti tüm okul personeli. Ortada bir başarı varsa, kızımın elbette emeği var ama dersine giren girmeyen diğer arkadaşların da yoğun emeği vardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç